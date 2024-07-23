Politico: штаб Трампа с мая изучал сценарии выхода Байдена из гонки

Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа начал готовиться к выходу президента Джо Байдена из гонки еще в мае. Об этом пишет Politico со ссылкой на конфиденциальную записку одного из сотрудников.

Ровно за месяц до провального выступления Джо Байдена на дебатах сотрудник распространил среди главных помощников предвыборного штаба Трампа письмо, посвященное выдвижению альтернативного кандидата в президенты от Демократической партии.

В 11-страничной записке, озаглавленной «Конфиденциальный черновик», были изложены способы, с помощью которых другой кандидат мог стать номинантом на замену Байдену. В числе сценариев были «Байден отходит в сторону», «Бунт внутри» и «Стихийное бедствие».

Таким образом, помощники Трампа в течение нескольких месяцев рассматривали перспективу встречи с новым оппонентом. Эти приготовления ускорились после дебатов, когда демократы начали кампанию по отстранению Байдена от выборов.

Штаб Трампа начал создавать видеоролики, которые потом могли быть использованы для атаки на любого, кого выберут демократы. В воскресенье, после того как Байден выбыл, республиканцы выпустили видео, в котором нападали на Харрис по поводу иммиграции - вопроса, который Трамп сделал центральным в своей кампании.

MAGA Inc., главный протрамповский политический комитет, в ночь дебатов заказал исследование оппозиции по нескольким потенциальным кандидатам от Демократической партии, включая губернатора Мичигана Гретхен Уитмер, губернатора Пенсильвании Джошуа Шапиро и даже звезду реалити-шоу и инвестора-миллиардера Марка Кьюбана.

В воскресенье Байден объявил, что выходит из президентской гонки и поддерживает Харрис в качестве кандидата от Демократической партии. Вице-президент США уже заручилась нужным для выдвижения количеством сторонников среди делегатов съезда, который пройдет в августе.

Выборы главы государства пройдут в ноябре. Пока Харрис, по опросам, отстает от Трампа.