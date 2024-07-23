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Харрис набрала достаточно голосов делегатов для выдвижения кандидатом

Номинацию вице-президента поддерживает больше 1976 представителей, необходимых для победы.
Владимир Рубанов 2024-07-23 06:13:58
© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP Keystone Press Agency, Global Look Press

Вице-президент США Камала Харрис в понедельник получила поддержку большинства делегатов национального съезда Демократической партии. Это, вероятно, гарантирует ей выдвижение кандидатом от партии на пост президента в следующем месяце, сообщает Associated Press.

Опрос показал, что Харрис получила поддержку, которая значительно превышает 1976 голосов, необходимых для победы на голосовании делегатов. Партия представит кандидата в президенты к 7 августа.

В своем первом публичном выступлении после вступления в гонку Харрис пообещала преследовать кандидата от республиканцев Дональда Трампа так же, как она преследовала преступников, будучи судебным прокурором.

Вице-президент пообещала подписать законы о защите права на аборт и запрете штурмовых винтовок, а также заявила, что сделает главной задачей восстановление среднего класса.

Президент Джо Байден в воскресенье снялся с гонки из-за вопросов о его возрасте и здоровье. Он пообещал оставаться на посту президента до окончания своего срока 20 января 2025 года. Выборы главы государства в США пройдут в ноябре. Байден поддержал выдвижение Камалы Харрис кандидатом на этот пост.

#сша #Джо Байден #Демократическая партия #Камала Харрис #съезд #выборы президента США #выборы-2024 #делегаты
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