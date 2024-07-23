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Newsweek: Харрис уступает Трампу в опросах избирателей

Кандидат в президенты от демократической партии после выхода Байдена из предвыборной гонки будет окончательно определен по итогам онлайн-голосования к 7 августа.
Елизавета Кондрикова 2024-07-23 05:23:30
© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP, Consolidated News Photos Globallookpress

Вице-президент США Камала Харрис проигрывает кандидату от республиканцев и бывшему президенту Дональду Трампу в первых опросах после выхода главы государства Джо Байдена из предвыборной гонки. Об этом сообщает издание Newsweek.

К данному моменту были проведены два опроса общественного мнения - организациями On Point Politics и SoCal Research и аналитической компанией Morning Consult, пишет RT.

Согласно первому, за Харрис проголосовали бы 43% избирателей, если бы выборы прошли сегодня, за Трампа - 51%. Подобная тенденция заметна во втором исследовании - Харрис поддержали бы 45% опрошенных, Трампа - 47%.

Напомним, на данный момент кандидат от демократической партии не выбран, он будет определен к 7 августа в результате виртуального голосования. Тем не менее ранее Байден объявил о своей полной поддержке кандидатуры Харрис, а его предвыборный штаб сменил название на «Харрис в президенты».

Трамп отреагировал на эту новость, заявив, что Харрис будет победить еще легче, чем Байдена.

#сша #Дональд Трамп #выборы в США #опросы #Камала Харрис #президент США
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