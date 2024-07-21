Байден поддержал кандидатуру Харрис на президентских выборах

Президент США Джо Байден обратился к демократам и заявил, что окажет полную поддержку вице-президенту Штатов Камале Харрис на предстоящих президентских выборах. Об этом он сообщил в социальной сети Х (ранее Twitter).

Он заявил, что его самым верным решением в жизни было назначение Харрис на пост вице-президента в 2020 году.

Байден заявил, что окажет полную поддержку Харрис при выдвижении от демократов, а также полностью одобрил ее кандидатуру.

«Демократы, пришло время объединиться и победить Трампа. Давайте сделаем это», - заключил он.

Ранее Джо Байден заявил о выходе из президентской гонки.