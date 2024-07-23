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NYT: кандидата в президенты США от демократов выдвинут к 7 августа

Кандидат от демократической партии будет определен в ходе онлайн-голосования, оно может состояться уже 1 августа.
Елизавета Кондрикова 2024-07-23 03:55:29
© Фото: Tierney L. Cross - Pool via CNP, Keystone Press Agency Globallookpress

Кандидат в президенты на выборах в США от демократической партии будет определен в результате онлайн-голосования до 7 августа. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на председателя Национального комитета Демократической партии США Джейми Харрисона.

Возможной датой проведения голосования назвали 1 августа, но только в случае если один из кандидатов сможет заручиться поддержкой как минимум 300 из 4600 делегатов съезда партии. При ином раскладе будет выбрана другая дата, однако онлайн-голосование в любом случае должно состояться к 7 августа.  

Определение кандидата должно будет состояться до съезда партии, который пройдет 19-22 августа в Чикаго. При таком раскладе он будет носить церемониальный характер.

Напомним, в воскресенье действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки и полной поддержке кандидатуры вице-президента Камалы Харрис. Накануне стало известно о том, что Харрис заручилась поддержкой уже более 500 делегатов съезда партии.

Подобное решение было принято на фоне провального выступления Байдена на теледебатах, после которого американцы, в том числе однопартийцы главы государства, призывали его снять свою кандидатуру.

#сша #выборы в США #Джо Байден #Демократическая партия #Камала Харрис #президент США
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