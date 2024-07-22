Харрис заручилась поддержкой уже более 500 делегатов съезда Демпартии

Выдвижение вице-президента Камалы Харрис кандидатом на осенних выборах на высший пост в США поддержали уже больше 500 делегатов съезда Демократической партии, сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

Телеканал отследил свыше 500 заявлений в поддержку Харрис от делегатов. Всего в августовском съезде партии в Чикаго примут участие около 4 700 человек. Поддержка вице-президента США продолжит расти, считают аналитики.

В воскресенье Харрис потратила больше 10 часов на звонки более чем 100 лидерам партии, членам конгресса, губернаторам, лидерам профсоюзов, а также лидерам правозащитных организаций и организаций по защите гражданских прав.

Присягнувшие ранее Байдену делегаты не обязаны поддерживать его выбор, но их преданность ему говорит о том, что большая часть их окажет поддержку Харрис.

Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что выходит из президентской гонки. Ранее он выиграл праймериз Демократической партии, поэтому делегаты на съезде должны были голосовать за его кандидатуру. Байден поддержал выдвижение в президенты своего вице-президента Камалы Харрис. Выборы главы государства пройдут в ноябре.

Ранее сообщалось, что все 50 председателей отделений Демпартии в штатах поддержали Харрис.