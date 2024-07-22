МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Харрис заручилась поддержкой уже более 500 делегатов съезда Демпартии

В воскресенье Харрис потратила больше 10 часов на звонки лидерам демократов.
Владимир Рубанов 2024-07-22 11:35:41
© Фото: Ting Shen - Pool via CNP Consolidated News Photos, Global Look Press

Выдвижение вице-президента Камалы Харрис кандидатом на осенних выборах на высший пост в США поддержали уже больше 500 делегатов съезда Демократической партии, сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

Телеканал отследил свыше 500 заявлений в поддержку Харрис от делегатов. Всего в августовском съезде партии в Чикаго примут участие около 4 700 человек. Поддержка вице-президента США продолжит расти, считают аналитики.

В воскресенье Харрис потратила больше 10 часов на звонки более чем 100 лидерам партии, членам конгресса, губернаторам, лидерам профсоюзов, а также лидерам правозащитных организаций и организаций по защите гражданских прав.

Присягнувшие ранее Байдену делегаты не обязаны поддерживать его выбор, но их преданность ему говорит о том, что большая часть их окажет поддержку Харрис.

Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что выходит из президентской гонки. Ранее он выиграл праймериз Демократической партии, поэтому делегаты на съезде должны были голосовать за его кандидатуру. Байден поддержал выдвижение в президенты своего вице-президента Камалы Харрис. Выборы главы государства пройдут в ноябре.

Ранее сообщалось, что все 50 председателей отделений Демпартии в штатах поддержали Харрис.

#в стране и мире #сша #Джо Байден #Демократическая партия #Камала Харрис #выборы президента США #выборы-2024
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 