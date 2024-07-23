Конгрессвумен Боберт потребовала доказать, что Байден жив

Конгрессвумен от республиканской партии Лорен Боберт потребовала доказательств, что президент США Джо Байден жив, после того как он два дня не появлялся на публике. По словам Боберт, такое молчание недопустимо.

«Я снова призываю предоставить доказательства того, что Джо Байден жив», - написала Боберт в X.

В качестве свидетельств крепкого здоровья американского лидера она потребовала Байдена предстать перед камерами до 00:30 23 июля (время московское) и дать понять, в курсе ли он, что покинул президентскую гонку.

В последние дни Байден не присутствовал лично ни на каких мероприятиях. В Белом доме ответили на спекуляции о смерти политика, заявив, что он работает в «виртуальном формате». На прошлой неделе стало известно о его заражении ковидом, болезнь протекала в слабой форме, у президента отмечали кашель и больное горло.

Напомним, в воскресенье Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов главы государства, которые пройдут в ноябре, и поддержке вице-президента Камалы Харрис. В понедельник в его аккаунте в X появилась запись о намерении лидера продолжать выполнять полномочия президента до окончания срока.