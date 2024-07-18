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В Белом доме заявили о заражении Байдена коронавирусом

В администрации Байдена сообщили, что он заразился COVID-19, но имеет мягкие симптомы болезни.
Дарина Криц 2024-07-18 01:38:00
© Фото: Erin Schaff Keystone Press Agency Globallookpress

Американский президент Джо Байден заразился коронавирусом. Как сообщили в Белом доме, он имеет прививку и испытывает мягкие симптомы.

О болезни президента США заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она добавила, что действующий президент будет находиться на самоизоляции в резиденции в Делавэре. В то же время он продолжит исполнять обязанности президента США.

«Ранее сегодня вслед за своим первым мероприятием в Лас-Вегасе президент Байден получил положительный тест на COVID-19», - указала Жан-Пьер.

Как стало известно 17 июля, при возникновении проблем со здоровьем Байден готов отстраниться от президентской гонки.

Поясняя про причину для выхода из борьбы за кресло президента, он отметил, что «если бы у меня проявилось какое-то заболевание» или если бы врач «пришел и сказал, что у вас такая-то проблема».

#в стране и мире #коронавирус #сша #Белый дом #Джо Байден #COVID-19 #Заболевания #карин жан-пьер
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