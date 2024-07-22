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Байден заявил, что останется на посту президента США

Глава США отметил, что продолжить доказывать это «сегодня, завтра и каждый день, когда имеет честь быть президентом».
Ирина Егорова 2024-07-22 21:10:21
© Фото: Adam SchultzKeystone Press Agency, Globallookpress

Отказ Джо Байдена от борьбы за переизбрание и выход из предвыборной гонки не является поводом, чтобы сложить свои полномочия. Байден заявил, что останется на посту американского лидера, несмотря на свой отказ от борьбы за переизбрание.

«Я посвятил свое президентство доказательству этого и буду продолжать делать это сегодня, завтра и каждый день, когда имею честь быть вашим президентом», – сказано в его сообщении в Х.

После новостей о выходе Байдена из предвыборной гонки, Белый дом подтвердил, что нынешний президент не намерен досрочно покидать свой пост. Кандидатуру Байдена заменила вице-президент Камала Харрис, сам Байден поддержал выбор демократов. Республиканцы, в свою очередь, потребовали Байдена сложить полномочия по причине того, что его здоровье не позволяет оставаться ему на посту главы государства.

#сша #Выборы #байден #Президент #Пост #полномочия #кандидат
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