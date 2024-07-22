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Белый дом ответил на спекуляции о «смерти» Байдена

Ранее представители республиканской партии потребовали от властей доказательства, что заболевший коронавирусом Джо Байден жив.
Ян Брацкий 2024-07-22 21:48:02
© Фото: Erin Schaff - Pool via CNPConsolidated News Photos Global Look Press

В Белом доме на фоне спекуляций о «смерти» президента США Джо Байдена заявили, что американский лидер работает в виртуальном формате и проводит встречи с чиновниками по линии национальной безопасности.

«Байден заслушал брифинг по теме внутренней безопасности от Лиз Шервуд-Рэндал, помощника президента и советника по внутренней безопасности. Кроме того, президент заслушал брифинг на тему нацбезопасности от своего советника Джейка Салливана. Оба брифинга проводились виртуально», - цитирует РИА Новости сообщение Белого дома.

Напомним, накануне, Байден заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента и не будет добиваться переизбрания на второй срок. В своем послании он выразил поддержку вице-президенту Камале Харрис, которая в этот же день приступила к консультациям с видными демократами в конгрессе.

Слухи о том, что у Байдена серьезные проблемы со здоровьем усугубились после того, как на прошлой неделе от заболел коронавирусом. Согласно сообщениям его администрации, Байден находится на самоизоляции. Республиканцы ранее потребовали от властей доказательства, что с президентом США все в порядке и он жив.

#сша #Выборы #Белый дом #байден #Президент #Камала Харрис
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