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NBC: демократы хотят провести открытый процесс поиска замены Байдена

Уточняется, что некоторые демократы не хотят быстро назначать кандидатом действующего вице-президента Камалу Харрис.
Елизавета Кондрикова 2024-07-22 03:17:55
© Фото: Rod Lamkey - CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Демократы в Конгрессе США заявили о желании организовать открытый процесс поиска кандидата на предстоящих президентских выборах вместо американского лидера Джо Байдена, сообщает телеканал NBC News.

«Несколько демократов в конгрессе заявили, что хотят провести открытый процесс выбора замены Байдена, а не быстро назначить (вице-президента США Камалу - прим.ред.) Харрис кандидатом от демократов», - говорится в публикации.

Ранее предвыборный штаб Байдена сменил название на «Харрис в президенты», сама вице-президент начала обзванивать представителей демократической партии в Конгрессе с просьбой поддержать ее номинацию в качестве кандидата в президенты.

Байден заявил о полной поддержке кандидатуры Харрис и назвал ее назначение на пост вице-президента в 2020 году своим лучшим решением. По мнению сенатора Вэнса, именно Харрис ответственна за «провальную» политику Байдена в должности президента.

#сша #выборы в США #Джо Байден #Демократическая партия #Камала Харрис #президент США
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