Харрис обзванивает демократов по поводу поддержки ее номинации

Вице-президент США Камала Харрис начала обзванивать представителей демократической партии в конгрессе с просьбой поддержать ее номинацию в качестве кандидата в президенты.

«По словам источника, знакомого с ходом разговоров, в воскресенье вице-президент Камала Харрис делает звонки, в том числе председателю фракции латиноамериканцев в конгрессе Нанетт Барраган. По словам другого источника, команда Харриса также связывается с сенаторами», - сообщает телеканал CNN.

О решении Джо Байдена выйти из президентской гонки Харрис узнала сегодня - в тот же день, когда глава Белого дома выпустил заявление. Согласно информации журналистов, Байден и Харрис уже несколько раз созванивались.

Напомним, сегодня Джо Байден заявил, что в интересах партии и народа США он покидает предвыборную гонку и не намерен добиваться переизбрания на высший пост в стране.

В Белом доме категорически отвергли вероятность его досрочной отставки и заявили, что американский президент до конца отработает свой срок.