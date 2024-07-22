Вэнс назвал Байдена худшим президентом США

Кандидат на пост вице-президента США от республиканцев сенатор Джей-Ди Вэнс назвал действующего американского лидера Джо Байдена худшим президентом за свою жизнь, также нелестно отозвавшись о вице-президенте Камале Харрис.

«Джо Байден стал худшим президентом за всю мою жизнь, и Камала Харрис была рядом с ним на каждом шагу... Мы с президентом (кандидатом в президенты США Дональдом - прим.ред.) Трампом готовы спасти Америку», - написал Вэнс в своем аккаунте в X.

По его словам, за все «провалы» в политике Байдена ответственна именно Харрис, так как решения принимались ими в тандеме, в качестве примера он привел меры по границе. Вэнс также указал на то, что вице-президент почти четыре года лгала американцам об умственном состоянии президента.

С подобной характеристикой ранее выступил Дональд Трамп, который также назвал Байдена худшим президентом в истории США. Он также добавил, что Харрис будет легче победить, чем Байдена.

Напомним, Джо Байден в воскресенье объявил о выходе из президентской гонки и своей поддержке кандидатуры Харрис. Затем сама Камала Харрис заявила о намерении баллотироваться в президенты страны от Демократической партии.