Супругов Невзоровых* признали экстремистским объединением

Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге постановил обратить в доход государства имущество семьи Александра Невзорова* и Лидии Невзоровой* в России. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Имуществом являются земли, где стоит их дом в Лисьем носу, а также жилой дом.

Семью 65-летнего журналиста признали «экстремистским объединением». Прокуратура Санкт-Петербурга направила в Октябрьский городской суд требование с такой просьбой в конце мая.

Александр Невзоров* был объявлен в розыск МВД в 2022 году, тогда же он был заочно арестован в рамках уголовного дела о распространении заведомо ложной информации о Российской армии.

В феврале 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил его к восьми годам колонии, в том же месяце журналист и его супруга получили итальянское гражданство.

* Экстремистское объединение, запрещенное в России.

** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.