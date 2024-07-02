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Супругов Невзоровых* признали экстремистским объединением

Суд удовлетворил требование прокуратуры Санкт-Петербурга.
Мария Зайцева 2024-07-02 16:50:34
© Фото: Photoagency Interpress, Global Look Press

Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге постановил обратить в доход государства имущество семьи Александра Невзорова* и Лидии Невзоровой* в России. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Имуществом являются земли, где стоит их дом в Лисьем носу, а также жилой дом.

Семью 65-летнего журналиста признали «экстремистским объединением». Прокуратура Санкт-Петербурга направила в Октябрьский городской суд требование с такой просьбой в конце мая.

Александр Невзоров* был объявлен в розыск МВД в 2022 году, тогда же он был заочно арестован в рамках уголовного дела о распространении заведомо ложной информации о Российской армии.

В феврале 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил его к восьми годам колонии, в том же месяце журналист и его супруга получили итальянское гражданство.

* Экстремистское объединение, запрещенное в России.
** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

#в стране и мире #суд #Прокуратура #Александр Невзоров #экстремистские сообщества #изъятие имущества
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