Супругов Невзоровых* признали экстремистским объединением

Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге постановил обратить в доход государства имущество семьи Александра Невзорова* и Лидии Невзоровой* в России. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Имуществом являются земли, где стоит их дом в Лисьем носу, а также жилой дом.
Семью 65-летнего журналиста признали «экстремистским объединением». Прокуратура Санкт-Петербурга направила в Октябрьский городской суд требование с такой просьбой в конце мая.
Александр Невзоров* был объявлен в розыск МВД в 2022 году, тогда же он был заочно арестован в рамках уголовного дела о распространении заведомо ложной информации о Российской армии.
В феврале 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил его к восьми годам колонии, в том же месяце журналист и его супруга получили итальянское гражданство.
* Экстремистское объединение, запрещенное в России.
** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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