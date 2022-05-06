Суд заочно арестовал Александра Невзорова*

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Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал российского журналиста Александра Невзорова* в рамках уголовного дела о распространении заведомо ложной информации о Российской армии.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Невзорова Александра*, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч .2 ст. 207.3 УК РФ», - сообщается в пресс-службе суда.

Подчеркивается, что в связи с объявлением журналиста в международный розыск, названная мера пресечения избрана на два месяца с момента его задержания на российской территории или с момента его экстрадиции.

Ранее сообщалось, что МВД РФ объявило в розыск Александра Невзорова* по статье Уголовного кодекса. В отношении 63-летнего журналиста Следственный комитет России возбудил уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, содержащей сведения о якобы умышленном обстреле ВС РФ роддома в городе Мариуполе.

* Александр Невзоров - признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.