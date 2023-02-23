Невзоров* получил гражданство Италии

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Признанный в России иностранным агентом журналист Александр Невзоров* и его супруга получили итальянское гражданство. Как выяснилось, супружеская чета имела по два паспорта уже на момент отъезда из страны в прошлом году, пишет RT.

Находясь в Италии Невзоровы* подали прошение о предоставлении им украинского гражданства, которое позже удовлетворил президент Украины Владимир Зеленский.

Первого февраля стало известно о решении Басманного суда Москвы, который заочно приговорил Невзорова* к восьми годам заключения за распространение фейков о Вооруженных Силах РФ.

*- физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.