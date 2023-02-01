Суд заочно приговорил Невзорова* к восьми годам колонии

© Фото: Photoagency Interpress, Global Look Press

Басманный суд Москвы заочно приговорил Александра Невзорова* (признан иноагентом) к восьми годам колонии. Журналист обвиняется в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России.

В ходе прений сторон гособвинение сообщило, что журналист публиковал в соцсетях заведомо ложную информацию о действиях Российской армии в Мариуполе и Буче. Прокурор потребовал заочно приговорить его к девяти годам заключения и запретить администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет. Сторона защиты утверждала, что Невзоров* якобы «брал информацию из других источников».

О возбуждении уголовного дела в отношении Невзорова* стало известно в марте прошлого года. Журналист, по данным следствия, публиковал фейки о ВС РФ в соцсетях. Позже он был объявлен в розыск МВД РФ. В настоящий момент журналист находится за границей.

* Александр Невзоров признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.