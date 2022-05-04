МВД объявило в розыск журналиста Александра Невзорова*

Ранее в отношении 63-летнего гражданина Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Ему инкриминируется распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России.

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МВД РФ объявило в розыск журналиста Александра Невзорова* по статье Уголовного кодекса. О какой именно статье идет речь, не говорится. Это следует из базы данных ведомства.

Ранее в отношении 63-летнего гражданина Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Ему инкриминируется распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Кроме того, СК России расследует уголовное дело в отношении бывшего участника игры «Что? Где? Когда?», журналиста Ровшана Аскерова о реабилитации нацизма. По данным следствия, Аскеров разместил на своей странице в Facebook** ложную информацию, оскорбляющую и оскверняющую память российского полководца и защитника Отечества Маршала Советского Союза Георгия Жукова.

* Александр Невзоров - признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.

** Meta Platfoms, Facebook, Instagram - организации, признанные экстремистскими на территории РФ.