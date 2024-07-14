В США выяснили, что совершивший покушение на Трампа действовал один

В США выяснили новые подробности о покушении на бывшего президента страны Дональда Трампа. По данным следствия, подозреваемый действовал в одиночку и не относился ни к какой террористической организации, об этом пишет New York Times со ссылкой на источник.

«Первоначальных признаков того, что 20-летний подозреваемый стрелок имел какие-либо связи с местным или зарубежными террористическими организациями или действовал от имени иностранного государства, не было», - приводит издания слова одного из американских чиновников.

Источник также сообщил, что продолжаются федеральные расследования, проводится проверка его прошлого.

Покушение на Дональда Трампа произошло во время его выступления в Пенсильвании. Подозреваемый, 20-летний Томас Мэттью, оказался республиканцем. Американские спецслужбы сообщили, что он действовал в одиночку. В автомобиле и в доме Мэттью обнаружили материалы для изготовления взрывчатки, сообщили американские СМИ.

Пуля нападавшего повредило правое ухо Трампа. Также в результате покушения погиб зритель - 50-летний Кори Комператоре. Как выяснилось, он работал пожарным и у него была дочь.