В доме подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывчатку

В доме подозреваемого в покушении на убийство экс-президента США Дональда Трампа нашли материалы для изготовления взрывчатки. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Материалы для изготовления взрывчатки обнаружены в автомобиле и в доме человека, подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа», - сообщает агентство со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее стало известно о покушении на бывшего главу Белого дома. Во время его выступления на митинге в Пенсильвании прозвучали выстрелы. Одна пуля повредила правое ухо Трампа, на его лице появилась кровь.

Сотрудники секретной службы, охраняющие бывшего президента, повалили его на землю, а после вывели под руки с трибуны. Стрелка ликвидировали. Как пишут местные СМИ, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше одного из зданий в 100 метрах от сцены, на которой выступал кандидат в президенты от республиканцев.

После покушения еще один кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в соцсети Х призвал американцев объединиться в молитве за Трампа и его семью.