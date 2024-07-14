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CNN: стрелком на митинге Трампа оказался 20-летний житель Пенсильвании

Полиция Пенсильвании готовится провести пресс-конференцию по поводу покушения на Трампа.
Елизавета Кондрикова 2024-07-14 06:59:12
© Фото: Kay Nietfeld dpa Globallookpress

Предполагаемым стрелком при покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа оказался 20-летний житель штата Пенсильвания, его имя не раскрывается. Об этом сообщает журналист CNN со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что полиция Пенсильвании готовится провести пресс-конференцию по поводу произошедшего.

Ранее стрелка ликвидировали, во время покушения он находился на крыше здания недалеко от места проведения предвыборного митинга Трампа. 

Напомним, накануне в штате Пенсильвания на агитационном мероприятии бывшего президента злоумышленник открыл стрельбу, один человек погиб, еще один тяжело пострадал. Трамп получил касательное ранение, на видеозаписи видно, как экс-президент присел за трибуну с окровавленным ухом.  

К данному моменту с Трампом переговорил американский лидер Джо Байден, он также собирается выступить с обращением к нации после покушения. Сам Трамп спустя несколько часов после покушения рассказал о том, что чувствует себя хорошо.

#стрельба #сша #Дональд Трамп #покушение #Пенсильвания #полиция сша
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