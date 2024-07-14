CNN: стрелком на митинге Трампа оказался 20-летний житель Пенсильвании

Предполагаемым стрелком при покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа оказался 20-летний житель штата Пенсильвания, его имя не раскрывается. Об этом сообщает журналист CNN со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что полиция Пенсильвании готовится провести пресс-конференцию по поводу произошедшего.

Ранее стрелка ликвидировали, во время покушения он находился на крыше здания недалеко от места проведения предвыборного митинга Трампа.

Напомним, накануне в штате Пенсильвания на агитационном мероприятии бывшего президента злоумышленник открыл стрельбу, один человек погиб, еще один тяжело пострадал. Трамп получил касательное ранение, на видеозаписи видно, как экс-президент присел за трибуну с окровавленным ухом.

К данному моменту с Трампом переговорил американский лидер Джо Байден, он также собирается выступить с обращением к нации после покушения. Сам Трамп спустя несколько часов после покушения рассказал о том, что чувствует себя хорошо.