Секретная служба США подтвердила гибель человека на митинге Трампа

В результате стрельбы в ходе выступления Дональда Трампа погиб один зритель, еще двое получили тяжелые ранения. Об этом сообщила Секретная служба.

В ведомстве отметили, что стрельба произошла примерно в 18.15 по местному времени - стрелок произвел несколько выстрелов в сторону сцену с возвышения за пределами проведения митинга. Сотрудники спецслужбы быстро отреагировали, предприняли меры защиты, бывший президент находится в безопасности. Инцидент расследуется, сказано в сообщении, опубликованном в Х. Также ликвидирован предполагаемый стрелок.

Сам Трамп был ранен в ухо, но на данный момент прошел все медицинские обследования и чувствует себя хорошо.

Стрельбу на встрече экс-президента США Дональда Трампа со сторонниками квалифицировали как покушение на его убийство. В первые минуты после инцидента Джо Байден сказал журналистам, что не получал информации о предполагаемом нападении на своего соперника на выборах Дональда Трампа. Байден планирует обращение к американцам в связи со случившимся.