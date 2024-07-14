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Секретная служба США подтвердила гибель человека на митинге Трампа

Также ликвидирован предполагаемый стрелок.
Ирина Егорова 2024-07-14 04:52:49
© Фото: Hu YousongXinHua, Global Look Press

В результате стрельбы в ходе выступления Дональда Трампа  погиб один зритель, еще двое получили тяжелые ранения. Об этом сообщила Секретная служба.

В ведомстве отметили, что стрельба произошла примерно в 18.15 по местному времени - стрелок произвел несколько выстрелов в сторону сцену с возвышения за пределами проведения митинга. Сотрудники спецслужбы быстро отреагировали, предприняли меры защиты, бывший президент находится в безопасности. Инцидент расследуется, сказано в сообщении, опубликованном в Х. Также ликвидирован предполагаемый стрелок. 

Сам Трамп был ранен в ухо, но на данный момент прошел все медицинские обследования и чувствует себя хорошо.

Стрельбу на встрече экс-президента США Дональда Трампа со сторонниками квалифицировали как покушение на его убийство. В первые минуты после инцидента Джо Байден сказал журналистам, что не получал информации о предполагаемом нападении на своего соперника на выборах Дональда Трампа. Байден планирует обращение к американцам в связи со случившимся.

#стрельба #сша #митинг #выступление #Выстрел #зритель #Секретная служба США
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