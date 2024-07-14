Кеннеди-младший призвал американцев к объединению после стрельбы

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) призвал американцев объединиться в молитве за Трампа и его семью после происшествия на митинге в Пенсильвании. Также он настоял на отказе от любого насилия.

«Настало время для каждого американца, который любит нашу страну, отступить от раскола, отказаться от любого насилия и объединиться в молитве за президента Трампа и его семью», - написал Кеннеди-младший в X.

Слова поддержки ранее выразил миллиардер Илон Маск - он пожелал ему скорейшего выздоровления и заявил, что США не знали кандидата «круче» со времен 26-го президента Теодора Рузвельта.

Напомним, во время митинга в городе Батлере в Трампа выстрелил неизвестный. Пуля прошла в миллиметрах от лица политика, задев его ухо. Охранники быстро увели экс-президента со сцены. Представители Трампа заявили, что он в порядке и проходит медобследование после стрельбы. Кроме Трампа пострадали два зрителя мероприятия, один человек погиб. Стрельбу на встрече экс-президента США Дональда Трампа со сторонниками квалифицировали как покушение на его убийство.