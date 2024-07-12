Пилот Смирнов прокомментировал катастрофу SSJ-100 в Подмосковье

Причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet в Московской области могла стать одна из многих технических причин. Таким мнением в беседе со «Звездой» поделился заслуженный пилот, председатель комиссии по гражданской авиации общественного Совета «Ространснадзора» Олег Смирнов.

Эксперт отметил сложности, которые возникают с ремонтом двигателей воздушных судов из-за наложенных западных санкций.

«Настала пора ремонта. Сейчас это дело непростое, потому что это еще тот SSJ, который состоит на 75% из западных комплектующих. Санкции усложняют поддержание летной годности воздушного судна. Самолет был на ремонте в Луховицах. Что там с ним делали - комиссия разберется», - рассказал Смирнов.

Разбившийся самолет был выпущен в 2014 году и успешно эксплуатировался все это время, уточнил заслуженный пилот.

«Он развозил бригады газовиков по всей стране, самолет рассчитан на 90 человек и отлично справлялся. Отмечу, что экипаж был опытный. Командир корабля долго летал и выполнял свои задачи, претензий к экипажу нет», - подвел итог собеседник «Звезды».

Напомним, пассажирский самолет Sukhoi Superjet потерпел крушение сегодня в районе деревни Большое Карасево Московской области. Лайнер совершал тестовый полет и возвращался с завода в Луховицах на аэродром Внуково. По одной из версий, у воздушного судна мог отказать двигатель. Ведется расследование инцидента.