Оперативники проверяют информацию об авиакатастрофе в Подмосковье

Оперативные службы проверяют информацию о падении пассажирского самолета в Московской области. Как пишет паблик «112», речь идет о воздушном судне Sukhoi Superjet. Предположительно, инцидент произошел в районе Коломны.

По информации паблика Baza, самолет упал в районе села Пирочи. Предварительно, на борту лайнера находились три члена экипажа. Сейчас выясняется, кто еще мог лететь в самолете, и устанавливаются другие подробности.

Предварительно, рухнувший пассажирский самолет долгое время кружил в районе Воскресенска. Сейчас на место вероятного крушения следуют экстренные службы. Информация о ЧП пока официально не подтверждена.