Спасатели определили место падения самолета в Подмосковье

Спасатели определили точное место падения пассажирского самолета Sukhoi Superjet. Это лесной массив около деревни Большое Карасево в Московской области, сообщил глава Коломны Александр Гречищев.

«Угрозы для жителей окружающих населенных пунктов нет», - написал он в своем Telegram-аккаунте.

Напомним, самолет SSJ-100 совершал тестовый полет и следовал с завода в Луховицах в аэропорт Внуково. На его борту находился экипаж из трех человек. Как позже подтвердили в МЧС России, все они погибли. Жертв и разрушений на земле удалось избежать.

В настоящий момент место инцидента оцеплено. Сейчас там работают оперативные службы. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.