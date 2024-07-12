МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Спасатели определили место падения самолета в Подмосковье

Как сообщил глава Коломны Александр Гречищев, пассажирский самолет упал в районе деревни Большое Карасево.
Ян Брацкий 2024-07-12 16:53:11
© Фото: MVO_500, Валиабдулла Магомедов, gorod_podmoskove, Telegram

Спасатели определили точное место падения пассажирского самолета Sukhoi Superjet. Это лесной массив около деревни Большое Карасево в Московской области, сообщил глава Коломны Александр Гречищев.

«Угрозы для жителей окружающих населенных пунктов нет», - написал он в своем Telegram-аккаунте.

Напомним, самолет SSJ-100 совершал тестовый полет и следовал с завода в Луховицах в аэропорт Внуково. На его борту находился экипаж из трех человек. Как позже подтвердили в МЧС России, все они погибли. Жертв и разрушений на земле удалось избежать.

В настоящий момент место инцидента оцеплено. Сейчас там работают оперативные службы. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

#Самолет #крушение #SSJ100 #Коломна #Sukhoi Superjet #Большое Карасево
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 