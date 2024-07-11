НАТО не в состоянии пригласить Украину в альянс, следует из декларации по итогу двухдневного саммита. Нет консолидации. От Зеленского в очередной раз откупились. Чек на 40 миллиардов евро Киеву выпишут в течение следующего года. Плюс - крупную партию истребителей F-16.

«Мы увеличим нашу поддержку Украины, создадим центр НАТО по координации, оказанию помощи в области безопасности и подготовке кадров для Украины, а также обеспечим устойчивую поддержку в долгосрочной перспективе», - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

75-летие альянса не обошлось без громких заявлений. Над ними плотно работали в кулуарах, принимая решения не единогласно, а подавляющим большинством. Россию и Украину в итоговом документе упомянули более 100 раз. В спешке перед американскими выборами провернули крупнейшую сделку между Вашингтоном и НАТО: Белый дом публикует отчет о планах США разместить дальнобойные ракеты в Германии в 2026 году. Среди них SM-6, Tomahawk и некое гиперзвуковое оружие.

И главное - НАТО планируют дальнейшее расширение на Восток: в сторону Балкан и черноморского региона.

«Североатлантический альянс еще раз весьма выпукло подтвердил свою суть. НАТО де-факто полностью вовлечена в конфликт на Украине, это пора называть своими именами. Мы видим, что фактически военная инфраструктура НАТО постоянно, поступательно движется в сторону наших границ. Это очень серьезная угроза для национальной безопасности нашей страны. Это все потребует от нас продуманных, скоординированных, эффективных ответных мер для контрсдерживания НАТО», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Альянс направил агрессивное послание и Китаю. Запад публично окрестил Пекин «решающим пособником» Москвы в украинском конфликте. Впрочем, то же самое говорил и американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе своего визита в КНР, после которого Вашингтон мягко предупредили о недопустимости подобных обвинений.

«Содержание, связанное с Китаем, полно предрассудков, клеветы и провокаций. Мы решительно отвергаем и осуждаем это и направили серьезные претензии в НАТО. Альянс постоянно распространяет бездоказательную информацию, сфабрикованную США, открыто клевещет на Китай, сеет раздор в китайско-европейских отношениях и подрывает наше сотрудничество. Международному сообществу очевидно, кто раздувает пламя и подливает масла в огонь в затянувшемся украинском кризисе», - заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Очевидно и то, что внутри альянса давно нет взаимности. Оттого Столтенберг прибегает к метафорам про супружескую верность - идеальная модель взаимоотношений в НАТО. Только в этой семье все чаще прибегают к насилию: пример тому - коллективная атака на Виктора Орбана, которая началась во время его поездок в рамках «мирной миссии» и продолжается до сих пор.

«Я думаю, ему следует быть осторожным и не злоупотреблять своим председательством, совершая поездки, которые могут рассматриваться как представление интересов всего ЕС. Это ошибка, и я думаю, что Венгрия сейчас получит ту реакцию, на которую они напрашиваются», - заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Этими словами шведский премьер косвенно подтверждает то, о чем, вероятно, говорили в кулуарах саммита: ангажированное большинство готовит заговор и планирует процесс снятия Венгрии с поста председателя в Совете ЕС. Орбан - политик старой закалки: дал жесткий ответ альянсу и направился во Флориду, на встречу с Трампом.

«Сегодня альянс все больше напоминает военную организацию. Активная роль НАТО в российско-украинском кризисе опасна и безответственна. Никто не может предвидеть, чем это закончится и где мы окажемся. Я заявляю, что НАТО следует вернуться к своим первоначальным принципам. От имени Венгрии я подтверждаю: мы не будем участвовать в миссии НАТО-Украина», - заявил он.

Членство Украины в НАТО отказались принимать и в Словакии.

«Я публично повторяю уже в который раз: партия Smer и ее депутаты не согласятся в парламенте Словакии с членством Украины в НАТО. Я понимаю желание Украины, это независимая страна. Но членство Украины в НАТО является как раз гарантией Третьей мировой войны», - заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Право на проведение саммита в 2026 году перейдет Турции. Удивительно, как много может изменится за такой короткий срок.