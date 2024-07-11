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В НАТО декларировали расширение на Черном море и Балканах

Альянс поддерживает евроатлантические устремления заинтересованных стран в этом регионе, говорится в декларации саммита.
Владимир Рубанов 2024-07-11 00:04:22
© Фото: IMAGO Dwi Anoraganingrum, Global Look Press

Западные Балканы и регион Черного моря имеют стратегическое значение для НАТО, говорится в итоговой декларации саммита стран-участников альянса в Вашингтоне.

Военный блок собирается и дальше отслеживать события в регионе и уделять особое внимание угрозам безопасности и потенциальным возможностям для более тесного сотрудничества с партнерами, говорится в документе.

«НАТО поддерживает евроатлантические устремления заинтересованных стран в этом регионе», - сказано в декларации.

Альянс собирается укреплять «политический диалог и практическое сотрудничество с западными Балканами в целях поддержки реформ, регионального мира и безопасности и противодействия вредоносному влиянию, включая дезинформацию, гибридные и киберугрозы, исходящие как от государственных, так и от негосударственных субъектов», сказано в документе.

Кроме того, НАТО намерена активнее взаимодействовать со странами Ближнего Востока и Африки, говорится в декларации. Для этого альянс назначит специального представителя, который будет выполнять функции координатора НАТО в регионе.

#НАТО #сша #Ближний Восток #Саммит #Африка #Черное море #Декларация #Балканский полуостров #западные балканы
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