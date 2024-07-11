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Кремль: новые шаги НАТО требуют от РФ решений для сдерживания альянса

Дмитрий Песков заявил, что цель НАТО - подавление России, и это серьезная угроза для национальной безопасности.
Тимур Шерзад 2024-07-11 12:10:23
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что шаги НАТО, о которых объявили на саммите, потребуют от РФ принятия решений для сдерживания этого альянса. 

Песков отметил, что цель НАТО - подавление России, а также такое положение дел в альянсе является серьезной угрозой для национальной безопасности. 

«Очевидно, что альянс преследует одну из главных своих целей - подавление России, нанесение России стратегического поражения», - подчеркнул Песков. 

Он отметил, что меры для контрсдерживания НАТО должны быть продуманными, скоординированными и эффективными.

Также Песков отметил, что создание логистических хабов в причерноморских городах и открытие дополнительных точек в Европе означает постоянное и поступательное движение военной инфраструктуры НАТО к границам России.

Ранее сообщалось, что Пентагон анонсировал размещение в Германии своих гиперзвуковых ракет.

#НАТО #Дмитрий Песков #Меры #Сдерживание
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