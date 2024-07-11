Кремль: новые шаги НАТО требуют от РФ решений для сдерживания альянса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что шаги НАТО, о которых объявили на саммите, потребуют от РФ принятия решений для сдерживания этого альянса.

Песков отметил, что цель НАТО - подавление России, а также такое положение дел в альянсе является серьезной угрозой для национальной безопасности.

«Очевидно, что альянс преследует одну из главных своих целей - подавление России, нанесение России стратегического поражения», - подчеркнул Песков.

Он отметил, что меры для контрсдерживания НАТО должны быть продуманными, скоординированными и эффективными.

Также Песков отметил, что создание логистических хабов в причерноморских городах и открытие дополнительных точек в Европе означает постоянное и поступательное движение военной инфраструктуры НАТО к границам России.

Ранее сообщалось, что Пентагон анонсировал размещение в Германии своих гиперзвуковых ракет.