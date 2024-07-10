Орбан заявил, что НАТО отходит от своих первоначальных целей

НАТО отходит от своих первоначальных целей и становится все более военной организацией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита в Вашингтоне. Его видеообращение опубликовано в Facebook* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ).

Орбан напомнил, что НАТО создавалась 75 лет назад для обеспечения безопасности своих членов. А теперь растет роль этого военного блока в конфликте на Украине. Это опасно и безответственно, потому что неизвестно, к чему это может привести, заявил премьер-министр Венгрии.

В Вашингтоне проходит саммит НАТО, посвященный 75-летию альянса. Перед его началом генсек блока Йенс Столтенберг заявил, что крупнейшим вызовом является победа России на Украине и призвал не допустить этого.

Президент США Джо Байден в своей речи перед открытием саммита объявил о новых поставках Киеву систем ПВО. По его словам, Украина получит пять стратегических систем ПВО и десятки тактических.

Премьер-министр Венгрии перед началом саммита последовательно посетил Киев, Москву и Пекин. Предполагается, что в Вашингтоне он проведет двусторонние встречи с главами государств Североатлантического альянса.

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