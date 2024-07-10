МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Орбан заявил, что НАТО отходит от своих первоначальных целей

Премьер-министр Венгрии напомнил, что НАТО была создана 75 лет назад для защиты безопасности своих членов.
Владимир Рубанов 2024-07-10 22:14:06
© Фото: Ting Shen - Pool via CNP Keystone Press Agency, Global Look Press

НАТО отходит от своих первоначальных целей и становится все более военной организацией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита в Вашингтоне. Его видеообращение опубликовано в Facebook* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ).

Орбан напомнил, что НАТО создавалась 75 лет назад для обеспечения безопасности своих членов. А теперь растет роль этого военного блока в конфликте на Украине. Это опасно и безответственно, потому что неизвестно, к чему это может привести, заявил премьер-министр Венгрии.

В Вашингтоне проходит саммит НАТО, посвященный 75-летию альянса. Перед его началом генсек блока Йенс Столтенберг заявил, что крупнейшим вызовом является победа России на Украине и призвал не допустить этого.

Президент США Джо Байден в своей речи перед открытием саммита объявил о новых поставках Киеву систем ПВО. По его словам, Украина получит пять стратегических систем ПВО и десятки тактических.

Премьер-министр Венгрии перед началом саммита последовательно посетил Киев, Москву и Пекин. Предполагается, что в Вашингтоне он проведет двусторонние встречи с главами государств Североатлантического альянса.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской  и запрещена на территории Российской Федерации.

#Китай #Украина #НАТО #сша #Саммит #Йенс Столтенберг #Вашингтон #Венгрия #Виктор Орбан
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 