Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что потенциальное членство Украины в НАТО гарантирует Третью мировую войну. Поэтому политик заверил, что его партия не поддержит вступление Киева в альянс.

«Я публично повторяю уже не знаю в какой раз: партия Smer и ее депутаты не согласятся в парламенте Словакии с членством Украины в НАТО. Я понимаю желание Украины, это независимая страна, но членство Украины в НАТО является как раз гарантией Третьей мировой войны», - сказал Фицо в видеообращении на своей странице в Facebook* (соцсеть, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Министрам, которые присутствовали на саммите НАТО в Вашингтоне, было поручено сохранить в финальной декларации требование о согласии парламентов всех стран на возможное включение в блок новых членов, добавил Фицо.

Накануне участники саммита НАТО в США включили в совместную декларацию пункт о «будущем Украины в альянсе». Было отмечено, что киевский режим все более интегрирован с блоком. Союзники выразили ему поддержку на «необратимом пути к полной евроатлантической интеграции» и пообещали членство, когда все участники согласятся и будут выполнены необходимые условия.

Между тем Украина на юбилейном саммите ждала приглашения в альянс, а не очередных обещаний. По данным Bloomberg, в команде Владимира Зеленского остались недовольны таким подходом.

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