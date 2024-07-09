Орбан прибыл в США для участия в саммите НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу США, где примет участие в саммите стран НАТО. Кроме того, у главы венгерского кабмина запланирован ряд двусторонних встреч, сообщил его пресс-секретарь.

«Премьер-министр Виктор Орбан прибыл в американскую столицу, где примет участие в саммите НАТО, который проходит с 9 по 11 июля... Помимо программ саммита Североатлантического альянса, Виктор Орбан проведет несколько двусторонних переговоров с лидерами стран-членов НАТО», - приводит заявление пресс-службы премьера агентство MTI.

Поездку в Вашингтон сам Виктор Орбан анонсировал в понедельник, сразу после визита в Китай, где венгерский политик также провел переговоры.

В минувшую пятницу Орбан прилетел в Москву. С президентом Владимиром Путиным он обсудил широкий спектр вопросов, в том числе развитие двусторонних отношений и пути решения украинского кризиса.

К слову, после разговора с Владимиром Путиным Орбан отправил письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам стран Евросоюза. В своем послании венгерский премьер кратко подвел итоги встречи в Кремле. Орбан заверил союзников, что не выдвигал никаких предложений и не высказывался от имени официального Брюсселя.

В своем письме Орбан подчеркнул, что Москва готова рассмотреть возможности перемирия, в том числе на основе договоренностей в Стамбуле от 2022 года.