МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Орбан прибыл в США для участия в саммите НАТО

Помимо участия в саммите НАТО в США у Виктора Орбана запланирован ряд встреч с лидерами стран альянса.
Ян Брацкий 2024-07-09 20:26:33
© Фото: Attila Volgyi XinHua Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу США, где примет участие в саммите стран НАТО. Кроме того, у главы венгерского кабмина запланирован ряд двусторонних встреч, сообщил его пресс-секретарь.

«Премьер-министр Виктор Орбан прибыл в американскую столицу, где примет участие в саммите НАТО, который проходит с 9 по 11 июля... Помимо программ саммита Североатлантического альянса, Виктор Орбан проведет несколько двусторонних переговоров с лидерами стран-членов НАТО», - приводит заявление пресс-службы премьера агентство MTI.

Поездку в Вашингтон сам Виктор Орбан анонсировал в понедельник, сразу после визита в Китай, где венгерский политик также провел переговоры.

В минувшую пятницу Орбан прилетел в Москву. С президентом Владимиром Путиным он обсудил широкий спектр вопросов, в том числе развитие двусторонних отношений и пути решения украинского кризиса.

К слову, после разговора с Владимиром Путиным Орбан отправил письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам стран Евросоюза. В своем послании венгерский премьер кратко подвел итоги встречи в Кремле. Орбан заверил союзников, что не выдвигал никаких предложений и не высказывался от имени официального Брюсселя.

В своем письме Орбан подчеркнул, что Москва готова рассмотреть возможности перемирия, в том числе на основе договоренностей в Стамбуле от 2022 года.

#Украина #НАТО #сша #переговоры #Венгрия #Виктор Орбан
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 