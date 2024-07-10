Экс-главком ВСУ Залужный приступил к работе послом в Великобритании

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приступил к работе в должности посла Украины в Великобритании. Об этом сообщила газета «Украинская правда». Об отъезде Залужного на новое место работы пресса сообщала 4 июля.

«Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 июля начал работу в должности посла в Великобритании… В среду у Залужного был первый рабочий день в Лондоне», - сообщило издание.

Напомним, восьмого февраля Владимир Зеленский своим указом освободил Валерия Залужного от должности главкома ВСУ. На его место был назначен Александр Сырский, который до этого командовал сухопутными войсками.

Западные журналисты тогда подметили, что кадровые перестановки в высших эшелонах командования армией могут быть вызваны опасениями Зеленского. Ведь многие эксперты прочили Залужному политическую карьеру.

Спустя месяц министерство иностранных дел Украины согласовало кандидатуру Валерия Залужного на должность посла в Великобритании.