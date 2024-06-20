Владимир Зеленский утратил всякую самостоятельность, и «проект Зеленский» уже скоро закроют, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. В США наиболее подходящим кандидатом ему на смену считают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В СВР заявили, что располагают сведениями, указывающими на то, что Вашингтон и его сателлитов устраивает сложившаяся ситуация после 20 мая 2024 года, когда срок полномочий Зеленского в качестве главы государства истек, а его легитимность попадает в полную зависимость от поддержки со стороны западных государств.

В пресс-службе подчеркнули, что Зеленский находится на «коротком поводке», который удерживают в своих руках кураторы из вашингтонского обкома, и не уйдет от ответственности за развязывание «широкомасштабной войны» в Европе. Как считают в СВР, в ходе спецоперации российские войска закрепят свои успехи в зоне боевых действий, а положение истощенного деморализованного противника станет безвыходным. Когда это произойдет, Запад пожертвует Зеленским.

Поняв, что России не удастся нанести стратегическое поражение, Белый дом выбросит Зеленского на свалку истории и заменит на политика, который будет приемлем для мирных переговоров Москвы и Киева. В качестве наиболее подходящего кандидата США рассматривают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.