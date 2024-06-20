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СВР: в США считают Залужного подходящим кандидатом на смену Зеленскому

Вашингтон и его сателлитов устраивает сложившаяся ситуация, в которой легитимность Зеленского полностью зависит от западной поддержки.
Андрей Аркадьев 2024-06-20 10:17:51
© Фото: Kaniuka Ruslan, Keystone Press Agency, Globallookpress

Владимир Зеленский утратил всякую самостоятельность, и «проект Зеленский» уже скоро закроют, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. В США наиболее подходящим кандидатом ему на смену считают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В СВР заявили, что располагают сведениями, указывающими на то, что Вашингтон и его сателлитов устраивает сложившаяся ситуация после 20 мая 2024 года, когда срок полномочий Зеленского в качестве главы государства истек, а его легитимность попадает в полную зависимость от поддержки со стороны западных государств.

В пресс-службе подчеркнули, что Зеленский находится на «коротком поводке», который удерживают в своих руках кураторы из вашингтонского обкома, и не уйдет от ответственности за развязывание «широкомасштабной войны» в Европе. Как считают в СВР, в ходе спецоперации российские войска закрепят свои успехи в зоне боевых действий, а положение истощенного деморализованного противника станет безвыходным. Когда это произойдет, Запад пожертвует Зеленским.

Поняв, что России не удастся нанести стратегическое поражение, Белый дом выбросит Зеленского на свалку истории и заменит на политика, который будет приемлем для мирных переговоров Москвы и Киева. В качестве наиболее подходящего кандидата США рассматривают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

#Украина #сша #Зеленский #свр #залужный
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