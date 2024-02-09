МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кремле заявили, что отставка Залужного не изменит ход спецоперации

Дмитрий Песков отметил, что специальная военная операция будет продолжаться.
Тимур Шерзад 2024-02-09 12:38:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что вряд ли отставка Залужного повлияет на ход специальной военной операции. 

«Мы не думаем, что это факторы, которые могут изменить ход спецоперации», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов. 

Песков подчеркнул, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей. 

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный заменен украинским генералом Александром Сырским. В Washington Post уже заявили, что Сырского недолюбливают украинские солдаты. Среди его прозвищ - «мясник» и «генерал 200».

#Кремль #Дмитрий Песков #Валерий Залужный #СВО #Александр Сырский
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 