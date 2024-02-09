В Кремле заявили, что отставка Залужного не изменит ход спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что вряд ли отставка Залужного повлияет на ход специальной военной операции.

«Мы не думаем, что это факторы, которые могут изменить ход спецоперации», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Песков подчеркнул, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный заменен украинским генералом Александром Сырским. В Washington Post уже заявили, что Сырского недолюбливают украинские солдаты. Среди его прозвищ - «мясник» и «генерал 200».