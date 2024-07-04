Залужный выехал в Лондон для работы послом Украины

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный отправился к месту службы послом Украины в Лондон. Он направился на место новой работы спустя полгода после назначения.

Как сообщает украинское издание «Главком», посла Украины в Великобритании не было с 21 июля 2023 года, после того как свой пост покинул Вадим Пристайко. Залужного по прибытии ожидает торжественная аудиенция у короля Карла III, где ему вручат верительную грамоту.

Напомним, что Залужный был снят с должности главкома ВСУ 8 февраля 2024 года по указу Владимира Зеленского. Причиной указывается состояние здоровья. После этого, в мае, Залужный был назначен послом Украины в Великобритании. Также экс-главком вступил в партию экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».