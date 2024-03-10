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«Зеркало недели»: Залужного назначили послом с нарушением дипломатических норм

За всю историю существования МИД никто и никогда не делал заранее заявлений о направлении агремана.
Владимир Рубанов 2024-03-10 08:21:01
© Фото: Kaniuka Ruslan, Keystone Press Agency, Global Look Press

Назначение Валерия Залужного послом Украины в Великобритании обернулось дипломатическим скандалом, пишет издание «Зеркало недели». Киевские власти допустили «беспрецедентное» нарушение дипломатических норм, заранее объявив о согласовании Владимиром Зеленским кандидатуры экс-главкома на этот пост.

За всю историю существования МИД никто и никогда не делал заранее заявлений о направлении агремана, отмечает RT. Это запрос на согласие страны предоставить все дипломатические привилегии и права новому послу.

Сделанный Зеленским анонс назначения Залужного нарушает дипломатическую этику, все писаные и неписаные правила дипломатии, говорится в публикации. Так не делают, даже если непубличные консультации и согласования между сторонами уже состоялись.

Киев пошел на этот шаг, возможно, из-за опасений в президентском окружении, что Залужный передумает.

«Плюс у нас нет министра иностранных дел, который может сказать президенту, что это неприлично. Вот и все», - говорится в статье.

Ранее сообщалось о том, что до назначения Залужного послом военно-врачебная комиссия признала его непригодным к военной службе. Экс-главком не получил приличных предложений от министра обороны Умерова и написал рапорт об увольнении из армии.

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