«Зеркало недели»: Залужного назначили послом с нарушением дипломатических норм

Назначение Валерия Залужного послом Украины в Великобритании обернулось дипломатическим скандалом, пишет издание «Зеркало недели». Киевские власти допустили «беспрецедентное» нарушение дипломатических норм, заранее объявив о согласовании Владимиром Зеленским кандидатуры экс-главкома на этот пост.

За всю историю существования МИД никто и никогда не делал заранее заявлений о направлении агремана, отмечает RT. Это запрос на согласие страны предоставить все дипломатические привилегии и права новому послу.

Сделанный Зеленским анонс назначения Залужного нарушает дипломатическую этику, все писаные и неписаные правила дипломатии, говорится в публикации. Так не делают, даже если непубличные консультации и согласования между сторонами уже состоялись.

Киев пошел на этот шаг, возможно, из-за опасений в президентском окружении, что Залужный передумает.

«Плюс у нас нет министра иностранных дел, который может сказать президенту, что это неприлично. Вот и все», - говорится в статье.

Ранее сообщалось о том, что до назначения Залужного послом военно-врачебная комиссия признала его непригодным к военной службе. Экс-главком не получил приличных предложений от министра обороны Умерова и написал рапорт об увольнении из армии.