Секретарь Совбеза РФ Шойгу простился с Чилингаровым в Москве

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу простился с легендарным полярником, Героем СССР и России Артуром Чилингаровым в Преображенской церкви храма Христа Спасителя в Москве.

Похоронят Артура Чилингарова на Новодевичьем кладбище.

Также проститься с Чилингаровым приехали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, глава фракции «Единой России» Владимир Васильев, хоккеист Александр Овечкин, певец Григорий Лепс и другие.

Ранее в честь Чилингарова предложили назвать озеро на Кольском полуострове.

О смерти Чилингарова 1 июня сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.