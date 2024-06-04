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Секретарь Совбеза РФ Шойгу простился с Чилингаровым в Москве

Прощание с легендарным полярником состоялось в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. Похоронят Чилингарова на Новодевичьем кладбище.
Тимур Шерзад 2024-06-04 12:12:10
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу простился с легендарным полярником, Героем СССР и России Артуром Чилингаровым в Преображенской церкви храма Христа Спасителя в Москве. 

Похоронят Артура Чилингарова на Новодевичьем кладбище. 

Также проститься с Чилингаровым приехали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, глава фракции «Единой России» Владимир Васильев, хоккеист Александр Овечкин, певец Григорий Лепс и другие. 

Ранее в честь Чилингарова предложили назвать озеро на Кольском полуострове.

О смерти Чилингарова 1 июня сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

#Москва #в стране и мире #Шойгу #прощание #Артур Чилингаров
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