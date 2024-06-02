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В честь Чилингарова предложили назвать озеро на Кольском полуострове

С инициативой к властям Мурманской области обратились участники экспедиции РАН.
Сергей Лебедев 2024-06-02 00:17:12
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Властям Мурманской области предложила назвать безымянное озеро на Кольском полуострове Артур в честь умершего полярника Артура Чилингарова. С инициативой выступила экспедиция Российской академии наук «Чистая Арктика - Восток-77».

«Надеемся, что наше предложение одобрят, тогда мы подадим заявку в Росреестр», - цитирует ТАСС слова исполняющего обязанности начальника экспедиции Дмитрия Белова.

Напомним, о смерти Артура Чилингарова в субботу сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Свои соболезнования в связи с кончиной знаменитого ученого уже выразил российский лидер Владимир Путин. С Артуром Чилингаровым его связывала долгая дружба.

А президент Русского географического общества Сергей Шойгу назвал Артура Чилингарова эпохой в освоении Арктики. Он отметил, что ученый внес огромный вклад в развитие отечественной и мировой географии.

#Мурманская область #ученый #Кольский полуостров #Озеро #Артур Чилингаров #артур
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