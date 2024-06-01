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Шойгу назвал Чилингарова эпохой в освоении Арктики

Церемония прощания с Артуром Чилингаровым состоится 4 июня в Храме Христа Спасителя, похоронят знаменитого ученого на Новодевичьем кладбище.
Ян Брацкий 2024-06-01 23:09:49
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким исследователя Арктики Артура Чилингарова.

«С болью в сердце узнал о смерти Артура Николаевича Чилингарова. С ним ушла целая эпоха, связанная с освоением Арктики», - сказал Шойгу.

Как отметил Шойгу, Чилингаров внес огромный вклад в развитие отечественной и мировой географии. Неспроста его называли «Отец Арктики» - герой полярник посвятил большую часть своей жизни ее изучению.

«Артур Николаевич шел на риск и совершал невероятное. Он был надежным товарищем, интересным собеседником, мудрым человеком», - добавил Шойгу.

О смерти Артура Чилингарова ранее сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он отметил не только успехи Артура Николаевича на поприще науки, но и в политике. Чилингаров избирался в Госдуму РФ на протяжении семи созывов.

Свои соболезнования в связи с кончиной знаменитого ученого выразил и Владимир Путин. С Чилингаровым его связывала долгая дружба.

#Сергей Шойгу #РГО #арктика #Артур Чилингаров
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