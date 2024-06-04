В Москве началась церемония прощания с полярником Чилингаровым

В Москве началась церемония прощания с депутатом Госдумы и выдающимся полярным исследователем Артуром Чилингаровым.

На кадрах видно, как гроб с телом доставили на территорию храма Христа Спасителя, где простятся со знаменитым океанологом и исследователем.

Напомним, что 1 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о кончине Чилингарова после продолжительной болезни. Уточняется, что похороны знаменитого исследователя пройдут на Новодевичьем кладбище.

За время своей научной деятельности он руководил экспедициями, принимал участие в самых сложных спасательных операциях, ежедневно совершал трудовые подвиги. Политик внес огромный вклад в исследование Севера и Мирового океана.