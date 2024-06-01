Умер знаменитый полярный исследователь Артур Чилингаров

Умер Артур Чилингаров - знаменитый полярный исследователь и депутат Госдумы РФ. Председатель парламента Вячеслав Володин выразил родным и близким ученого соболезнования.

«Ушел из жизни замечательный человек, наш коллега - Артур Николаевич Чилингаров. Его жизненный путь - пример для всех нас. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», - говорится на сайте Госдумы РФ.

Артур Чилингаров внес неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана, являясь первопроходцем и самоотверженным исследователем.

За время своей научной деятельности он руководил экспедициями, принимало участие в самых сложных спасательных операциях, ежедневно совершал трудовые подвиги.

Большого успеха Артур Николаевич достиг и в законотворчестве. В Госдуму ученый избирался на протяжении семи созывов.