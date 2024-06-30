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Sky News назвал «обреченной авантюрой» досрочные выборы во Франции

Сегодня во Франции проходит первый тур голосования на досрочных выборах в Национальное собрание, второй тур назначен на 7 июля.
Ян Брацкий 2024-06-30 06:54:33
© Фото: Sean Kilpatrick Keystone Press Agency Global Look Press

Авантюра президента Франции Эммануэля Макрона с досрочными выборами обречена на фиаско. Такого мнения придерживается корреспондент телеканала Sky News Адам Парсонс. По его словам, французская политика находится в смятении после поражения партии Макрона на выборах.

«Его логика заключалась в том, что нация <…> каким-то образом образумится и отвернется от радикальной политики в целом и от "Национального объединения" в частности. И очевидно, что, руководствуясь своей непоколебимой верой в себя, он ошибся», - резюмирует Парсонс.

Напомним, по итогам парламентских выборов президентская коалиция лишь замыкает тройку лидеров. Первое место заняла партия «Национальное объединение», на втором - альянс левых. Одна из причин непопулярности Макрона, по мнению Парсонса, в том, что его считают «президентом для богатых».

«Макрон все еще молод по меркам мировых политических лидеров, но, возможно, его страна уже сыта им по горло», - добавил телеканал.

О том, что Эммануэль Макрон распускает Национальное собрание и назначает досрочные выборы в парламент стало известно девятого июня. Первый тур состоится 30 июня, а второй - 7 июля.

Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что действующий президент все равно не уйдет в отставку, независимо от результата выборов. Он отметил, что Франция находится на перекрестке истории и для страны крайне важно вернуться к своим ценностям.

Во французском Минфине сдержанного оптимизма главы кабмина не разделяют. Там опасаются, что выборы могут привести к обвалу мирового порядка, которого так боятся за океаном и в руководстве НАТО.

#Франция #макрон #Выборы #ЕС #Парламент
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