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Макрон не уйдет в отставку после выборов в парламент Франции

По мнению премьер-министра Франции Атталя, Макрон останется на своем посту вне зависимости от результатов парламентских выборов.
Анастасия Бобылева 2024-06-23 00:59:43
© Фото: © IMAGOWilliam Cannarella www.imago-images.de Global Look Press

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что действующий французский президент Эмманюэль Макрон сохранит свой пост после парламентских выборов. Интервью с Атталем опубликовала газета Le Parisien.

«Каким бы ни был результат, президент останется на посту. Единственный вопрос - кто станет премьер-министром и получит большинство в парламенте», - уверен премьер-министр.

Он отметил, что сейчас Франция находится «на перекрестке истории», и сказал, что для страны важно вернуться к ее ценностям. Также Атталь подчеркнул, что скорее всего президентская коалиция победит на выборах, несмотря на то, что сейчас она занимает третье место.

«Да, мы начали с дальней позиции, но мы боремся. Две недели назад у нас было 14%, а сейчас 20-22%. Динамика на нашей стороне», - сообщил он.

После того, как Макрон распустил Национальное собрание и назначил внеочередные выборы, появились сообщения о том, что он уйдет в отставку в случае победы правых на этих выборах. Тем не менее, сам президент ранее заявил, что не планирует покидать свой пост независимо от результатов. Выборы в парламент пройдут в два тура, первый из них пройдет 30 июня.

#в стране и мире #Франция #Выборы #Эмманюэль Макрон #Парламент #Габриэль Атталь
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