Макрон не уйдет в отставку после выборов в парламент Франции

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что действующий французский президент Эмманюэль Макрон сохранит свой пост после парламентских выборов. Интервью с Атталем опубликовала газета Le Parisien.

«Каким бы ни был результат, президент останется на посту. Единственный вопрос - кто станет премьер-министром и получит большинство в парламенте», - уверен премьер-министр.

Он отметил, что сейчас Франция находится «на перекрестке истории», и сказал, что для страны важно вернуться к ее ценностям. Также Атталь подчеркнул, что скорее всего президентская коалиция победит на выборах, несмотря на то, что сейчас она занимает третье место.

«Да, мы начали с дальней позиции, но мы боремся. Две недели назад у нас было 14%, а сейчас 20-22%. Динамика на нашей стороне», - сообщил он.

После того, как Макрон распустил Национальное собрание и назначил внеочередные выборы, появились сообщения о том, что он уйдет в отставку в случае победы правых на этих выборах. Тем не менее, сам президент ранее заявил, что не планирует покидать свой пост независимо от результатов. Выборы в парламент пройдут в два тура, первый из них пройдет 30 июня.