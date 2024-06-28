Минфин Франции заявил, что страна «катится к чертям»

В воскресенье 30 июня состоятся первый тур парламентских выборов в Национальное Собрание Франции. Эти выборы могут стать тем самым обвалом мирового порядка, которого боятся в основном за океаном и в рядах НАТО, и Европарламента. Партия президента Франции Эммануэля Макрона в народе прозванная «Макронистами» еле набирает голосов на 3-е место в рейтинге за несколько дней до выборов.

«Французский центр не выдерживает» - гласит заголовок еженедельного журнала экономист. Синий и красный цвета флага существуют отдельно друг от друга, а разрыв между ними олицетворяет провал центристской политики Макрона. Иллюстраторы американского Politico провели еще более очевидную аналогию – действующий президент страны Эммануэль Макрон изображен спиной к своему оппоненту Марин Ле Пен. Причина разногласий - досрочные выборы в парламент, первый тур которых, назначен на это воскресенье. В преддверии голосования на площади Республики в Париже - тысячи протестующих.

Французов задевает то, что милитаристские направленности Макрона привели страну к острейшему долговому кризису и дефициту госбюджета в 5,5 процентов от уровня ВВП. На этом фоне заявления лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен вернуть французских военных инструкторов с территории Украины и урезать финансирование Киева выглядят как никогда выигрышно. Закрепленный за президентом статус главнокомандующего Ле Пен называет «почетным титулом», а реальная власть, в том числе над бюджетом, по ее мнению, принадлежит правительству и премьер-министру. В ответ на такое распределение политических обязанностей Макрон отвечает негодованием.

«Я не хочу ввязываться в эти дебаты, однако, какое высокомерие! Я имею в виду, что вся полемика ведется так, как будто все уже произошло. Как будто бы не нужно даже голосовать. Но французы еще не сделали свой выбор. Нельзя противоречить Конституции? Кто они такие? О какой политической культуре мы говорим? Необходимо уважать избирателей, а уважение исключает политические выдумки. И выборы должны проходить в конституционных рамках. Это главное правило, по которому мы живем», - сказал французский президент.

За два дня до парламентских выборов партия «Национальное объединение» обновила рекорд по показателю поддержки избирателей. 36% французов готовы за них проголосовать. Следом идет левая коалиция - 29 процентов потенциальных голосов. Президентская коалиция «Возрождение» набирает 21%. В кремле заявили, что следят за предвыборной кампанией во Франции, однако изменение популярности политических сил — это внутреннее дело страны – заявил Дмитрий Песков.

«Франция — это одна из крупнейших стран Европы, и, конечно, исход избирательной кампании представляет для нас интерес. Поэтому мы наблюдаем за тем, что происходит, мы видим, есть динамика, связанная с потерей популярности у одних политических сил с ростом популярности у других политических сил, но, опять же, это внутреннее дело Франции», - сказал Песков.

Досрочные выборы в парламент Франции инициированы Макроном после поражения на выборах в Европарламент ультраправым, что помешает Макрону благополучно завершить президентский срок в 2027 году.

В надежде остановить продвижение партии Ле Пен к власти действующий президент Франции назначил выборы в парламент на три года раньше планируемых, что потрясло даже ближайших соратников Макрона, назвавших его затею безумием и безрассудной авантюрой.

«Все превратилось в пустоту. У нас есть небольшая группа людей, которые занимаются политикой из поколения в поколение либо люди, появившиеся из неоткуда, как Барделла. Однако мы знаем, что он связан с семьей Ле Пен. Это очень печально, ведь французская политика - это зеркальное отражение политики практически всех крупных западных стран. А что такое Запад сегодня, на самом деле? Единственные вопросы, которые их волнуют это эвтаназия, аборты и секуляризм», - заявил экономист Бертран Шоллер.

Самый апокалиптический прогноз дал министр финансов и один из оплотов партии Макрона Брюно Ле Мэр, заявив, что «Франция катится к чертям». Страна и прежде переживала периоды, когда президент и премьер представляют разные партии, однако, они действовали сообща. На сей раз Жордан Барделла, который может стать премьер-министром от крайне правого «Национального объединения», угрожает пошатнуть сложившийся политический порядок.

Согласно конституции Франции, президент является главой вооруженных сил и отвечает за внешнюю политику, а премьер-министр руководит правительством и, следовательно, внутренней политикой. Немаловажной в этой ситуации является роль Еврокомиссара. В преддверии первого тура голосования партия Ле Пен оспорила право Макрона назначать следующего европейского комиссара Франции — что всегда считалось привилегией президента. Макрон требует, чтобы комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, как проводник его взглядов на оборону и промышленность, сохранил за собой пост. Однако, потенциальный премьер-министр от крайне правых Жордан Барделла настаивает на том, что выбирать комиссара в Брюсселе предстоит уже его правительству. Страх нестабильности вызвал ажиотаж среди избирателей. По предварительным данным явка может составить от 60 до 65%. Для сравнения на плановые парламентские выборы 2022 году она была менее 48%, что стало историческим минимумом.