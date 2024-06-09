Макрон распустил Национальное собрание

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных парламентских выборов.

«Я назначаю досрочные парламентские выборы. Первый тур состоится 30 июня, а второй - 7 июля», - приводит ТАСС слова Макрона в телеобращении к французам.

Ранее с обращением организовать парламентские выборы выступил лидер побеждающей на выборах в Европарламент во Франции партии «Национальное объединение» Жордан Барделла. По данным Французского института общественного мнения, партия Барделла набрала 32% голосов, что превышает количество голосов за политическое объединение «Ренессанс» в два раза.