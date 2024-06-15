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Акции против ультраправых партий в Париже переросли в беспорядки

Для разгона митингующих силовики применяют слезоточивый газ. 
Ирина Егорова 2024-06-15 23:30:06
© Фото: Michael CurrieKeystone Press Agency, Global Look Press

Беспорядки и столкновения с полицией начались устроили митингующие в Париже на акции против ультраправых партий Франции. Около 250 тысяч человек вышли на улицы Парижа, и еще около 400 демонстрантов из других французских городов, чтобы принять участие в акции, сообщает La Dépêche. 

Силовики вынуждены применить слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

«Правые» во Франции на выборах в Европарламент вдвое обошли по количеству голосов партию президента Эммануэля Макрона. На этом фоне он заявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных парламентских выборов. Первый тур состоится 30 июня, а второй - 7 июля.

#Франция #Париж #акция #демонстранты #ультраправые партии
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