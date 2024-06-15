Акции против ультраправых партий в Париже переросли в беспорядки

Беспорядки и столкновения с полицией начались устроили митингующие в Париже на акции против ультраправых партий Франции. Около 250 тысяч человек вышли на улицы Парижа, и еще около 400 демонстрантов из других французских городов, чтобы принять участие в акции, сообщает La Dépêche.

Силовики вынуждены применить слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

«Правые» во Франции на выборах в Европарламент вдвое обошли по количеству голосов партию президента Эммануэля Макрона. На этом фоне он заявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных парламентских выборов. Первый тур состоится 30 июня, а второй - 7 июля.