Суд приостановил работу «Кухни на районе» после массового отравления

Люблинский районный суд Москвы приостановил деятельность ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») на 90 суток. Этого требовало Управление Роспотребнадзора по Москве в Юго-Восточном административном округе.

После массового заболевания заказчиков ботулизмом «Кухня на районе» не принимала заказы. Теперь сервис доставки готовой еды не имеет права работать в указанный срок.

Компанию признали виновной в нарушении закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ). Роспотребнадзор отметил, что нарушение качества продуктов по-прежнему представляет опасность для потребителей.

ООО «Локалкитчен» является правообладателем бренда «Кухня на районе». В июне сотни людей в Москве, Нижнем Новгороде и Казани обратились за медпомощью с симптомами ботулизма. Все они заказывали лобио от ООО «Локалкитчен» и салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт».

Позже в Костроме умер первый из отравившихся некачественной готовой едой из доставки. Молодой человек не сразу обратился к врачам и попал в реанимацию.

На прошлой неделе глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в результате массового отравления салатами из доставки в больницах находится 301 человек, 43 из них - на ИВЛ. Позже в Роспотребнадзоре сообщили, что из больниц выписали 149 выздоровевших.

По уголовному делу о производстве товаров и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в Москве были задержаны четыре человека. Глава «Локалкитчен» Антон Лозин, руководитель отдела качества той же фирмы Елена Машкова и руководитель компании «Савон-К» Владимир Шин находятся под домашним арестом. Повар этой компании Карим Норматов был взят под стражу.