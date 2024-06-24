Почти 150 человек, заболевших ботулизмом, выписали из больниц

Ранее заболевшие ботулизмом 149 человек выписаны из больниц в связи с выздоровлением, сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты ведомства продолжают работу по предотвращению эпидрисков. Так, из оборота изъяли свыше 250 тонн сырья и опасной пищевой продукции.

«Проведено более 7,2 тысячи исследований - проб биоматериала от больных, проб сырья и готовой продукции», - сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Хотя в отдельных регионах страны до сих пор выявляются случаи ботулизма, но ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Напомним, что в больницу попали свыше 100 человек - все они съели салат с фасолью или тунцом. Некоторые из них находились в тяжелом состоянии, кто-то - в реанимации. Массовое отравление консервированным тунцом и лобио в вакуумной упаковке могли вызвать неправильные условия хранения.

Ранее врач-инфекционист Елена Малинникова рассказала о разнице симптомов ботулизма и отравления. По ее словам, при ботулизме не возникает подъема температуры и выраженной слабости.