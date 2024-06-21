МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Врач Малинникова рассказала о разнице симптомов ботулизма и отравления

При ботулизме не возникает привычных симптомов - подъема температуры и выраженной слабости.
Мария Зайцева 2024-06-21 15:17:20
© Фото: Николай Хижняк, РИА Новости

При заболевании ботулизмом возникают специфические симптомы, о которых «360» напомнила врач-инфекционист Елена Малинникова.

«Ботулизм, конечно, отличается от других пищевых инфекций, которые мы чаще всего встречаем. Потому что без видимых серьезных изменений - подъема температуры, выраженной слабости - начинают нарастать несколько другие симптомы», - рассказала врач.

Малинникова отметила, что в большинстве случаев у пациентов появляется сильная утомляемость, головокружение, а также затуманенное зрение и выраженная сухость во рту.

Она отметила, что некоторые сразу же жалуются на сложности с проглатыванием слюны.

«Естественно, даже могут развиваться и такие симптомы, как диарея, рвота, вздутие живота», - дополнила инфекционист.

Малинникова обратила внимание, что перечисленные признаки отличают отравление ботулотоксином от других пищевых инфекций.

Ранее звезду военных фильмов Алексея Бардукова госпитализировали с ботулизмом в Москве.

#в стране и мире #здоровье #отравление #инфекция #врач #инфекционист #ботулизм
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 