Врач Малинникова рассказала о разнице симптомов ботулизма и отравления

При заболевании ботулизмом возникают специфические симптомы, о которых «360» напомнила врач-инфекционист Елена Малинникова.

«Ботулизм, конечно, отличается от других пищевых инфекций, которые мы чаще всего встречаем. Потому что без видимых серьезных изменений - подъема температуры, выраженной слабости - начинают нарастать несколько другие симптомы», - рассказала врач.

Малинникова отметила, что в большинстве случаев у пациентов появляется сильная утомляемость, головокружение, а также затуманенное зрение и выраженная сухость во рту.

Она отметила, что некоторые сразу же жалуются на сложности с проглатыванием слюны.

«Естественно, даже могут развиваться и такие симптомы, как диарея, рвота, вздутие живота», - дополнила инфекционист.

Малинникова обратила внимание, что перечисленные признаки отличают отравление ботулотоксином от других пищевых инфекций.

Ранее звезду военных фильмов Алексея Бардукова госпитализировали с ботулизмом в Москве.